رياض الأطفال بتعليم الرياض يشارك بالجنادرية 32

عبدالرحمن الزهراني (صدى):

شاركت إدارة رياض الأطفال التابعة لتعليم الرياض بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية 32 في معرض (الطفولة استثمار ونماء) في جناح وزارة التعليم بالجنادرية 32 .

وقال مديرة رياض الأطفال الأستاذة حصة الفارس أن المعرض عبارة عن أركان تعليمية ترفيهية تهدف إلى تعريف المجتمع والزائرين بما يقدم في مرحلة رياض الأطفال والحضانات من برامج تربوية.

كما تعرف ببعض المشاريع التي يشترك الطفل في إنجازها محققة هدف التعلم والمتعة في نفس الوقت.

مشيرة أن رياض الأطفال في تعليم الرياض شاركت بركن متميز للتعريف بما يقدم في الحضانات الملحقة بمدارس البنات حيث أنها لا تقتصر على تقديم الرعاية فقط وإنما يقدم فيها للطفل برامج تربوية تعليمية تساعد الطفل على تنمية مهاراته (العقلية والحركية والإنفعالية واللغوية والاجتماعية).

الجدير بالذكر أن روضة مدارس الرياض ومدارس الرواد (حي الروابي) والحضانة الملحقة بالمتوسطة (١٢٤) والحضانة الملحقة بالمتوسطة العاشرة قد شاركت في هذه الفعاليات بأركان متميزة يمارس فيها الطفل عدد من الأنشطة التعليمية.