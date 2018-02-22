الصندوق العقاري يوضح حقيقة إيقاف الدعم حال التعثر بالسداد

علي العنزي(صدى):

أكد الصندوق العقاري أن التعثر بالسداد للمول العقاري لا يوقف الدعم عن المستفيد بشكل نهائي، وذلك ردًا على مطالبات المستفيدين بعدم إلزامهم بسداد الأقساط بالفوائد للبنوك والممولين ، على أن يتولى لاحقًا تقديم الدعم للمستفيدين في حسابهم خلال يومين بحد أقصى.

وأوضح الصندوق العقاري التزامه بتقديم الدعم السكني للمستفيد بشكل شهري بعد سداده لأي قسط مستحق عليه، مشيرًا إلى حق المستفيد في التصرف بالعقار خلال فترة التمويل.

وأشار الصندوق إلى إمكان تحويل الدعم إلى قرض قائم، من خلال تعبئة الطلب، وانتظار صدور الموافقة ثم التوجه إلى وحدة خدمات المستفيدين لاستكمال الاجراءات.