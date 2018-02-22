علماء: الشوكولاتة على طريق الانقراض

متابعات(صدى):

أوضحت تقارير أن زراعة الكاكاو ” عصب صناعة الشوكولاتة العالمية ” تواجه تحديات مستقبلية بسبب عدة عوامل منها الاحتباس الحراري والآفات، الأمر الذي ذهب ببعض العلماء إلى حد القول بأن الشوكولاتة قد تكون “على طريق الانقراض”.

وبحسب التقارير العالمية فتحوز الولايات المتحدة النسبة الأكبر من حيث الاستهلاك العالمي للشوكولاتة، إذ تصل إلى 20%، بينما تحتل سويسرا المرتبة الأعلى من حيث استهلاك الشوكولاتة بالنسبة لعدد السكان.

وتوضح أرقام المنظمة العالمية للكاكاو تأرجحا بين الفائض والعجز في عرض المنتج خلال العشرين عاما الماضية.

وأظهرت دراسة احتمال أن يتجاوز العرض العالمي للكاكاو الطلب ليصل إلى 97500 طن خلال موسم 2017/2018، وهي أنباء قد تبدو جيدة للمستهلك والصانع فقط.