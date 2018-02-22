رانييري: مستعد للاستقالة من أجل قيادة المنتخب الوطني

نواف السالم(صدى):

أكد كلاوديو رانييري مدرب ليستر سيتي السابق وقائد نانت الفرنسى الحالي، أنه مستعد لتقديم استقالته من أجل تولى قيادة المنتخب الإيطالى.

وذكرت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية، أن رانييرى أكد أنه لم يتلق أى اتصال من الاتحاد الإيطالى حتى الآن بشأن ترشيحه لقيادة الأتزورى خلفا لجانبييرو فينتورا، الذى أقيل من منصبه بسبب فشله فى قايدة منتخب إيطاليا لمونديال كأس العالم روسيا 2018، بعد الهزيمة من السويد بهدف نظيف فى مباراة الملحق الأوروبى.

وقال رانييرى: “أى مدرب إيطالي يحلم بأن يتولى الإشراف على المنتخب الوطنى، ورغم أننى أرتبط بعقد لمدة عامين مع نانت إلا أننى إذا تلقيت اتصالا من الاتحاد بشأن تولى منصب مدرب للمنتخب فإننى سأذهب إلى رئيس نانت وأطلب منه أن يسمح لى بالرحيل، ولكننى لم تصلنى أى رسالة حتى الآن، وبالتالى لا يمكننى قول أى شىء”. وعن اتصال إدارة تشيلسى الإنجليزى به ليحل محل مواطنه أنطونيو كونتى، قال المدرب الإيطالى: “لا لم يدعنى أبدا”.