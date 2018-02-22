العثور على أسلحة في كاليفورنيا داخل منزل طالب هدّد مدرسته

واشنطن(صدى):

عثرت شرطة كاليفورنيا على عدد من الأسلحة بينها بنادق نصف آلية فى منزل مراهق كان قد توعد فى وقت سابق بأن يجعل من مدرسته الثانوية هدفا له، وفق ما أعلن الشريف فى مقاطعة لوس أنجلوس الأربعاء.

واعتقلت الشرطة الشاب البالغ من العمر 17 عاما والذى كان اطلق تهديده هذا أثناء شجار دار الجمعة بينه وبين أحد أساتذته، بعد يومين من هجوم داخل مدرسة فى باركلاند بفلوريدا راح ضحيته 17 قتيلا.

وقال الشريف جيم ماكدونيل، إن عناصر الشرطة عثروا فى منزل المراهق فى ضواحى لوس انجليس على بنادق هجومية من نفس نوع البندقية التى استُخدمت بهجوم فلوريدا، بالإضافة إلى مسدسين ونحو 90 ذخيرة.

وقد ادّعى الأخ الأكبر للطالب، بأن تلك الأسلحة عائدة آليه، إلا أنه لم يُبرز التصاريح اللازمة لحيازة عدد منها، فتم أيضا اعتقاله.