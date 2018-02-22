عضوة بالشورى تطالب زملاءها الأعضاء بعدم تسفيه آراء بعضهم

علي القحطاني (صدى):

بعدما تعرضت إلى هجوم حاد من قبل المغردين بموقع ” تويتر ” على خلفية أرائها المؤيدة لتجنيس أبناء السعوديات، طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة إقبال درندري رئيس المجلس، بتوفير حماية قانونية للأعضاء ضد الاتهامات والتحريض عليهم، وحملات التشويه الداخلية والخارجية الممنهجة، التي يتعرضون لها.

وطالبت درندري زملاءها الأعضاء بعدم تسفيه آراء بعضهم، وإلى عدم قبول مدح وتصفيق من يخون زملائهم في المجلس، ويشوه صورتهم وصورة المجلس بشعار الوطنية.

كانت عضو المجلس الدكتورة لطيفة الشعلان، أحد مقدمي مشروع تعديل النظام، أوضحت بأن نظام الجنسية السعودية هو أحد الأنظمة العتيقة، إذ لم يطرأ عليه سوى تعديلات محدودة منذ صدوره منذ أكثر من 6 عقود، رغم التغييرات الهائلة على كافة الأصعدة، وتراكم تجربة المملكة في المجالات الإدارية والتنظيمية والتشريع القانوني.

وبحسب إحصائيات رسمية أجرتها المملكة ، قبل حوالي عامين، يبلغ عدد السعوديات المتزوجات من أجانب بلغ 700 ألف امرأة، وتبلغ نسبتهن حوالي 10 بالمئة من المواطنات.