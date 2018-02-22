راقصة روسية: الرقص له زي رسمي و ” الشورت ” أساسي

نورة الشهري (صدى):

أكدت الراقصة الروسية ” أوكسانا ” أن للرقص في روسيا زي رسمي معين ،وأنه يجب ارتداء شورت على بدلة الرقص.

وأوضحت الراقصة ” أوكسانا ” أنها ترقص في روسيا بالمسارح ،وللأهالي ،والتلاميذ في المدارس، لافته إلى أن وجودها لم يقتصر على الملاهي الليلية فقط.

وأشارت الراقصة الروسية إلى أن “جوهرة ” صديقتها وعملت معها في موسكو في مسابقات الرقص، قائلة : ” أعمل في لجنة تحكيم في مسابقات روسيا، وإذا وجدت أي راقصة لا ترتدي الزي المناسب مثل الشورت يتم إنقاص درجاتها “.