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راقصة روسية: الرقص له زي رسمي و ” الشورت ” أساسي

راقصة روسية: الرقص له زي رسمي و ” الشورت ” أساسي
نورة الشهري (صدى):

أكدت الراقصة الروسية ” أوكسانا ” أن للرقص في روسيا زي رسمي معين ،وأنه يجب ارتداء شورت على بدلة الرقص.

وأوضحت الراقصة ” أوكسانا ” أنها ترقص في روسيا بالمسارح ،وللأهالي ،والتلاميذ في المدارس، لافته إلى أن وجودها لم يقتصر على الملاهي الليلية فقط.

وأشارت الراقصة الروسية إلى أن “جوهرة ” صديقتها وعملت معها في موسكو في مسابقات الرقص، قائلة : ” أعمل في لجنة تحكيم في مسابقات روسيا، وإذا وجدت أي راقصة لا ترتدي الزي المناسب مثل الشورت يتم إنقاص درجاتها “.

 


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 2 ساعتين

موضوع تافه جدا جدا

[ عدد التعليقات: 15861 ] نشر منذ 1 ساعة

رقاصه ولازم تلبس شورت !!!! هاي مو رقاصه يمكن داشه مسابقه عرض الازياء

[ عدد التعليقات: 1603 ] نشر منذ 33 دقيقة

بالله هذا موضوع ينطرح😏😏

[ عدد التعليقات: 15861 ] نشر منذ 31 دقيقة

احيانا تطرح مواضيع لتسليه فقط

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