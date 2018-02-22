راقصة روسية: الرقص له زي رسمي و ” الشورت ” أساسي
أكدت الراقصة الروسية ” أوكسانا ” أن للرقص في روسيا زي رسمي معين ،وأنه يجب ارتداء شورت على بدلة الرقص.
وأوضحت الراقصة ” أوكسانا ” أنها ترقص في روسيا بالمسارح ،وللأهالي ،والتلاميذ في المدارس، لافته إلى أن وجودها لم يقتصر على الملاهي الليلية فقط.
وأشارت الراقصة الروسية إلى أن “جوهرة ” صديقتها وعملت معها في موسكو في مسابقات الرقص، قائلة : ” أعمل في لجنة تحكيم في مسابقات روسيا، وإذا وجدت أي راقصة لا ترتدي الزي المناسب مثل الشورت يتم إنقاص درجاتها “.
Aaa[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 2 ساعتين
موضوع تافه جدا جدا
abu ammar[ عدد التعليقات: 15861 ] نشر منذ 1 ساعة
رقاصه ولازم تلبس شورت !!!! هاي مو رقاصه يمكن داشه مسابقه عرض الازياء
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 3162 ] نشر منذ 1 ساعة
فعلاً تافهه ولا في موضوع اصلاً😑
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 1603 ] نشر منذ 33 دقيقة
بالله هذا موضوع ينطرح😏😏
abu ammar[ عدد التعليقات: 15861 ] نشر منذ 31 دقيقة
احيانا تطرح مواضيع لتسليه فقط