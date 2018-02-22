10 آلاف ريال غرامة للمنشآت التي تفرض العمل لأكثر من 8 ساعات يوميًا

عادل الحربي (صدى):

أكد مصدر بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ،أن النظام ينص على عدم إجبار الموظف على العمل أكثر من 8 ساعات يوميًا، لافتًا إلى أن العقوبة في ذلك الشأن تصل إلى تغريم المنشأة 10 آلاف ريال.

وكان المتحدث الرسمي باسم الوزارة خالد أبا الخيل، قد شدد في وقت سابق على أن الوزارة تقوم بجولات تفتيشية وستعاقب كل المخالفين وغير ملتزمين بقرار تشغيل الموظف 8 ساعات فقط.

يأتي ذلك على خلفية الشكاوى التي يقدمها بعض الموظفين بالقطاع الخاص، الذين يؤكدون أنهم أحيانا يضطرون إلى العمل لمدة فترتين.