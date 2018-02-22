من بينها لعب الكرة..ممارسات خاطئة على كورنيش جدة تغرم مرتكبها

نايف السالم(صدى):

أوضحت أمانة جدة عدة ممارسات خاطئة على الكورنيش، تعرض مرتكبها للغرامة المالية ،والعقوبات، وفقا للائحة المخالفات المعتمدة من قبل الأمانة.

وأشارت الأمانة إلى أنه من بين تلك الممارسات المحظروة ، لعب كرة القدم على الكورنيش، واستخدام الزلاجات، واصطحاب الحيوانات، بالإضافة إلى الشواء وتدخين المعسل، ورمي المخلفات، والافتراش.

هذا وبالإضافة إلى السباحة في النوافير، والتجمهر، وإتلاف الحشائش، وتشويه الجدران ،لافتة إلى أن من يرتكب أيًا من تلك الممارسات سيطبق عليه الحد الأدنى من العقوبة وهو غرامة مالية 200 ريال، قد ترتفع لتصل إلى 10 آلاف ريال.