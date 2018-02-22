مانشستر يونايتد يحقق رقما قياسيا في ليلة الأربعاء بدوري أبطال أوروبا

نواف السالم(صدى):

اختتمت منافسات مباريات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء بإقامة لقائي أشبيلية الإسباني مع مانشستر يونايتد الإنجليزي التى انتهت سلبيا، وفوز شاختار دونتسيك الأوكرانى على روما الإيطالى بنتيجة 2 – 1.

وشهدت مباريات الأربعاء مجموعة من الأرقام المميزة نستعرضها فى التقرير التالى..

مانشستر يونايتد أصبح أكثر فريق فى تاريخ دورى أبطال أوروبا تحقيقا لنتيجة 0 – 0 برصيد 28 مباراة بالتساوى مع ميلان الإيطالى، ديفيد دى خيا أول حارس من مانشستر يونايتد يتصدى لـ 8 تسديدات فى مباراة واحدة بدورى الابطال منذ الهولندى فان دير سار عام 2011 أمام برشلونة فى المباراة النهائية، وسجل اللاعبين البرازيلين 75 هدفا من أخر 117 هدفا لفريق شاختار بدورى أبطال أوروبا.