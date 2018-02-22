التعليم تحقق في واقعة اعتداء طالب على زميله بآلة حادة

نايف السالم(صدى):

تلقت إدارة تعليم منطقة المدينة المنورة شكوى مفادها إعتداء أحد الطلاب على زميله بآلة حادة في مشاجرة بإحدى المدارس المتوسطة بالمدينة.

وقال ولي أمر الطالب المعتدى عليه في شكواه، أنه سبق وتقدم نجله بشكوى عن نفس الطالب الذي اعتدى عليه بأنه يتعرض للمضايقات منه.

ومن جانبه أكد المتحدث باسم إدارة التعليم بالمدينة المنورة أنه تم تشكيل لجنة برئاسة الإدارة المدرسية بالمكتب للوقوف على الحادثة، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية قي مثل تلك الحالات حال ثبوتها.