دولة تجعل ” القبلات ” بديلًا عن رسوم دخول الأماكن التاريخية

برلين(صدى):

أتاحت ولاية بادن فورتمبيرج الألمانية، زيارة المحبين للأماكن التاريخية والحدائق بدون مقابل مادي، شرط تبادل القبلات أمام شباك التذاكر من أجل الزيارة مجانًا.

جاء ذلك في الأسبوع الذي احتفل فيه بعيد الحب، وتبادل نحو 4400 زوج من المحبين القبل أمام القصور التاريخية والحدائق في الولاية.

وتعد تلك المرة الثانية التي تقوم فيها الولاية بهذه اللافتة، وبلغ عدد الأزواج الذين تفاعلوا مع هذه الحملة العام الماضي 3815 زوجًا، وسجل قصر ” لودفيجسبورج ” هذه المرة أعلى عدد في العشاق الذين حصلوا على تذاكر مجانية مقابل تبادل القبل، حيث بلغ عددهم 1016 زوجًا.