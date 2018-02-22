تعليم جدة يعتمد أسماءالمرشحات لجائزة التميز من ” خليص “

عادل الحربي (صدى):

اعتمد المدير العام لتعليم جدة عبدالله الثقفي، أسماء المرشحات المتأهلات من مكتب التعليم بخليص لجائزة التميز، في دورتها التاسعة.

وأنهت لجنة تحكيم الجائزة بمكتب تعليم خليص للبنات مهامها التحكيمية للدورة التاسعة من جائزة التعليم للتميز وأعلنت النتائج بإشراف ومتابعة من رئيسة الشؤون التعليمية بالمكتب؛ زكية عبدالله الصبحي، حيث تكونت لجنة التحكيم من المشرفات التربويات فوزية أحمد الصعيدي وعامرة عبدالله الحميري ومنى غازي المحمادي.

وتضمنت الأسماء المرشحة الوحيدة لفئة المشرفة التربوية على مستوى إدارة تعليم جدة، أمل محمد إبراهيم الرايقي، من مكتب التعليم بمحافظة خليص، كما تأهلت لفئة الطالبة المتميزة الطالبة حنان عبدالله الشعيبي، من ثانوية الصدر التابعة لمكتب تعليم خليص.

وبلغت إحصائيات التسجيل لهذا العام 6 قائدات من فئة الإدارة والمدرسة، و30 متقدمة من فئة المعلمة ،و3 متقدمات من فئة المرشدة الطلابية و3 متقدمات من فئة المشرفة التربوية ومتقدمتين من فئة الطالبة.