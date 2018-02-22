مطالبات بالشورى بسرعة إنشاء ” الشرطة البيئية “

عادل الحربي (صدى):

طالب أعضاء بمجلس الشورى، في جلسة أمس الأربعاء، هيئة الحياة الفطرية بسرعة إنشاء الشرطة البيئية ، والتي سبق للمجلس أن أصدر قرارا بشأنها.

وشهدت الجلسة مطالبات بتشجيع السياحة البيئية من خلال فتح المحميات وفق تنظيم تضعه الهيئة بالتنسيق مع الجهات المتصلة بالسياحة، وأن تضمن تقاريرها القادمة ما قامت به الهيئة فيما يتماشى مع رؤية 2030 وخطة التحول الوطني 2020.

ولفت أحد الأعضاء إلى وجود 12 محمية برية يمكن أن تشكل بيئة استثمارية جاذبة حال استغلالها بشكل جيد، مؤكدًا على أهمية وجود شرطة بيئية لضبط المخالفين والمعتدين على المحميات والصيد الجائر.