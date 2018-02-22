” العمل ” تضع حد أعلى لتأشيرات استقدام العمالة المنزلية

علي القحطاني (صدى):

حددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ،ضوابط لمنح تأشيرات استقدام عمال الخدمة المنزلية، بوضعها حدًا أعلى للتأشيرات الرجالية والنسائية لاستقدام العمالة المنزلية.

وأوضحت الوزارة أن الحد الأعلى للتأشيرات الرجالية للمواطن المتزوج 3 تأشيرات، منها عامل منزلي واحد، لافتة إلى أن المهن المسموح باستقدامها ” عاملة منزلية، أو سائق خاص، أو مربية أطفال، أو طباخ، أو طباخة، أو سفرجي، أو ممرض أو ممرضة “.

وأشارت إلى أن الحد الأعلى للتأشيرات المسموح بها للمواطنة المتزوجة تأشيرة واحدة، منها عامل منزلي واحد، مشترطة أن تكون صاحبة الطلب موظفة، أو لديها سجل تجاري لمنشأة قائمة، مع استيفاء متطلب القدرة المالية.