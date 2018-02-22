مزارع ينتقم من ثعبان بمضغ رأسه

نيودلهي(صدى):

في واقعة غريبة، قرر مزارع هندي الانتقام من ثعبان لدغه، بطريقة أثارت دهشة الأطباء، حيث قام المزارع بمضغ رأس الثعبان.

وأكد الأطباء المعالجون له في إحدى المستشفيات الهندية بولاية ” أوتار براديش “، إنهم لم يصادفوا على الاطلاق مثل تلك الحالة الغريبة، الأطباء في إحدى المستشفيات الهندية.

وتمثلت دهشة الأطباء في نجاة المزارع بعد أن عض رأس الثعبان، الذي ربما كان يحتوي على سم قاتل، لكن لم يعثر الأطباء على أي علامات للدغات الثعبان على جسمه.

وروى الامزارع أنه كان يرعى ماشيته في الحقول، عندما لدغه الثعبان، وهذا جعله يستشيط غضبا فقام بمضغ رأسه ثم بصقها، قائلا : ” الثعبان عضني، لذلك أمسكت برأسه ومضغتها. ونفق. ثم عدت به للقرية. وقمت بتمزيق رأسه مرة أخرى”.