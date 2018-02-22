سيميوني: لست واثقا من الفوز في مباراة كوبنهاجن

نواف السالم(صدى):

فتح الأرجنتيني دييجو سيميونى مدرب أتلتيكو مدريد الإسبانى، الباب لرحيل المهاجم فرناندو توريس، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

قال دييجو سيميونى خلال مؤتمره الصحفى الخاص بمباراة كوبنهاجن، المحدد لها اليوم الخميس، ضمن منافسات إياب دور الـ 32 من الدوري الأوروبي، “أنه ليس واثقا من الفوز فى المباراة، وأن الفريق سيعمل على مواصلة التقدم ،وسيضغط على مرمى المنافس من بداية المباراة، خوفا من قدرة كوبنهاجن على التعادل”.

وبسؤاله عن نيته فى التمسك بفرناندو توريس خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، قال سيميونى “لا لن أقاتل من أجل التمسك به”.