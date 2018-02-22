  • الخميس 22

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو..فاعل خير ينشيء بحيرة ويضع الطعام للطيور المهاجرة في الصحراء

بالفيديو..فاعل خير ينشيء بحيرة ويضع الطعام للطيور المهاجرة في الصحراء

بالفيديو..فاعل خير ينشيء بحيرة ويضع الطعام للطيور المهاجرة في الصحراء
علي القحطاني (صدى):

أظهر مقطعًا مصورًا بحيرة قام بإنشائها فاعل خير في الصحراء لتستفيد منها الطيور المهاجرة والمحلية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو الذي أظهر بحيرة صغيرة ،مزروع حولها أشجار في الصحراء،ويقوم فاعل الخير بالذهاب الخميس من كل أسبوع ليسقي الأشجار، ويضع الشعير لتأكل منه الطيور.

وقام بتعليق لافتة كبيرة مكتوب عليها “صدقة جارية.. الرجاء عدم الصيد والعبث”، في رسالة للحفاظ على بقاء الطيور.

 

 


الوسوم:, ,

3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 3158 ] نشر منذ 53 دقيقة

الله يجزاه الجنه … مررره فكره حلوه👏🏻👍🏻

[ عدد التعليقات: 43125 ] نشر منذ 39 دقيقة

الله يجزاه خير وبركه ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 43125 ] نشر منذ 34 دقيقة

وانا برضه سأهاجر بهاالأجواء الشتويه الممطره ،،،

,, أسأل الله ان يسهل علينا سفرنا ، وأسأله سبحانه التوفيق والستر والسلامه من كل شر ,, آمين ,,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *