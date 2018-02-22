بالفيديو..فاعل خير ينشيء بحيرة ويضع الطعام للطيور المهاجرة في الصحراء

علي القحطاني (صدى):

أظهر مقطعًا مصورًا بحيرة قام بإنشائها فاعل خير في الصحراء لتستفيد منها الطيور المهاجرة والمحلية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو الذي أظهر بحيرة صغيرة ،مزروع حولها أشجار في الصحراء،ويقوم فاعل الخير بالذهاب الخميس من كل أسبوع ليسقي الأشجار، ويضع الشعير لتأكل منه الطيور.

وقام بتعليق لافتة كبيرة مكتوب عليها “صدقة جارية.. الرجاء عدم الصيد والعبث”، في رسالة للحفاظ على بقاء الطيور.