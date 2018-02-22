إحباط محاولة تفجير سيارة كانت معدة لاستهداف المدنيين بتلعفر العراقية

دمشق(صدى):

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، الأربعاء، إحباط تفجير سيارة مفخخة كانت معدة لاستهداف المدنيين فى قضاء (تلعفر) غربى الموصل.

وذكرت المديرية – فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية – أن عناصر الاستخبارات العسكرية فى الفرقة الخامسة عشر تمكنوا من إحباط عملية تفجير سيارة مفخخة كانت معدة لاستهداف المدنيين والقوات الأمنية فى قضاء (تلعفر) غربى الموصل، مشيرة إلى أن عناصر الاستخبارات تمكنوا من الاستيلاء على السيارة وتفجيرها تحت السيطرة دون حدوث أى أضرار مادية أو بشرية.

على جانب آخر، أفاد مصدر أمنى فى محافظة كركوك بأن دورية تابعة لجهاز مكافحة الإرهاب تعرضت إلى هجوم قرب الحى الصناعى الجديد شمال المحافظة دون وقوع أى خسائر مادية أو بشرية.