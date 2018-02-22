بالصور.. ارتفاع حصيلة ضحايا حادث انقلاب حافلة في بيرو لـ44 قتيلا

ليما(صدى):

قال مسئول محلى، إن 44 شخصا على الأقل لقوا حتفهم فى بيرو عندما هوت حافلة من ارتفاع نحو 100 متر إلى واد سحيق فى منطقة جبلية بجنوب البلاد فى ثانى حادث تحطم مروع لحافلة هذا العام.

وقال ياميلا أوسوريو حاكم منطقة أريكويبا على تويتر “طبقا لتقرير من الشرطة الوطنية فى بيرو هناك 44 حالة وفاة مؤكدة حتى الآن”.

وقالت شركة راى لاتينو المشغلة للحافلة، إن الحافلة كانت تقل نحو 45 راكبا لكن الشرطة قالت، إن العدد أكبر من ذلك على الأرجح لأن ركابا إضافيين استقلوا الحافلة أثناء سيرها على الطريق ولم يتم تسجيل أسمائهم فى القائمة المبدئية للركاب.