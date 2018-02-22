قادماً من القصيم.. الرحالة اليحيا يختتم رحلته في جناح 911 في الجنادرية

سعيد العجل(صدى):

اختار الرحالة فهد اليحيا جناح المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 في المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 32” محطة أخيرة لرحلته عبر دراجته الهوائية التي استغرقت ثلاثة أيام قاطعاً خلالها أكثر من 350 كلم.

وكان الرحالة اليحيا قد وضع عنوانشعاراً لرحلته التي تمت بتنسيق من الهيئة العامة للرياضة، وموافقة وزارة الداخلية.

وقال الرحالة فهد اليحيا عن الرحلة التي إختار عنوان “نعم ضد الإرهاب والفكر الضال” شعارا لها : “أن الرحلة تم تدشينها من سمو أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل بن سعود يوم الأحد الماضي، ووصلت إلى الرياض يوم الأربعاء، وشرفني سمو أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بإستقباله لي قبل أن أختتم رحلتي بالوصول إلى جناح المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 في مهرجان “الجنادرية 32″، اعتزازاً بالدعم الذي لقيته من وزارة الداخلية ولكون المركز أحد المشروعات الوطنية الحديثة التي نفتخر بها في الوطن”.

وأشار اليحيا بقوله : “وجدت طوال فترة الرحلة تفاعل كبير من الجميع من مختلف الفئات العمرية من المواطنين والمقيمين، في المسارات التي مررت بها، مؤكدين على نبذهم للفكر الضال وكافة صور الإرهاب”.

وكان في استقبال اليحيا بعد وصوله إلى جناح المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 جمع كبير من زوار الجناح والمهرجان، والمتحدث الرسمي المشرف على الجناح المقدم عبدالله محمد الطويان، الذي قدم للرحالة اليحيا درع تكريمي لمساهمته في التعريف بالرقم 911 وأهميتة لكل مواطن ومقيم .