من بينها زيادة التركيز..فوائد لا تعرفها عن العسل الأسود

متابعات(صدى):

يحتوي العسل الأسود على فيتامينات ومعادن ومضادات للميكروبات والفيروسات، ويعمل على تقوية الجسم، كما له فوائد متعلقة بالبشرة.

فالعسل الأسود يحتوي على مضادات الالتهابات لتساعد على علاج الأمراض الروماتيزمية والتخلص من الالتهابات التي تصيب المفاصل، كما يحتوي على الكالسيوم للحفاظ عليها من الأمراض ومنها هشاشة العظام.

و يساعد على زيادة نسبة التركيز وتقوية الذاكرة، كما أنه يزيد من اللياقة البدنية، ويزيد من الحيوية والطاقة بالجسم، ويحتوى على فيتامين ب6 و الذى يساعد على رفع مستوى مادة السيروتونين في الدماغ، والتي تساعد على زيادة القدرة على النوم وزيادة نسبة التذكر والتخلص من القلق والتوتر.

ويوجد به البوليفينول الذي يعتبر أحد مضادات الأكسدة ويعمل على التقليل من الدهون التي توجد بالجسم ويساهم في القضاء على السمنة، كما أنه يقلل من امتصاص الجسم للسعرات الحرارية.

كما يمكن علاج الصداع من خلال تناول العسل الأسود، وهذا لأنه يحتوى على فيتامين ب6 وحمض البانتوثنيك.

ويعالج العسل الأسود يساعد الأنيميا وحالات فقر الدم، كما أنه يساهم في تكوين الهيموجلوبين ويحتوي على عنصر الحديد المهم للوقاية من هذا المرض.

ويساهم في الحماية من أمراض القلب، حيث يحتوي على البوتاسيوم الذي يساعد في الحفاظ على التوازن الحامضي والقاعدي وحماية الأعصاب وتقوية العضلات الخاصة بالقلب.

العسل الأسود ينظم نسبة السكر بالدم ويعمل على إبطاء عملية التمثيل الغذائي، ويحتوى على نسبة عالية من الكروم الذي يساعد على التخلص من الاضطرابات بنسبة السكر بالدم، ولكن لا بد من استشارة الطبيب بالنسبة للمرضى قبل تناوله.

ويساعد في التخلص من الألم الذي يصيب الأسنان، وهذا من خلال خلط العسل الأسود مع القرفة ويوضع على المكان المصاب، ويتم تكرار هذا 3 مرات يوميًا.

ويحتوى على فيتامين سي والذي يعمل على تسريع عملية الشفاء من الجروح الطفيفة.