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تركي آل الشيخ يتفاعل مع الهاشتاق المطالب برحيله

تركي آل الشيخ يتفاعل مع الهاشتاق المطالب برحيله
نواف السالم(صدى):

تفاعل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، الخميس، مع الوسم الذي دشنه عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي بعنوان ” رحيل تركي آل شيخ مطلب ” قائلًا : ” عطوني فرصة “.

وهاجم المغردون الوسم الذي تم تدشينه، مؤكدين أنه من فعل المغردون القطريون، الذين يدمجون بين السياسة والرياضة.

بينما علق وليد الفراج قائلا : ” نموذج الهاشتاق المطالب بإبعاد تركي آل الشيخ تكرر في فترات ماضية لكن من يحرك هذه الهاشتاقات “.

وأضاف : ” بعد تحليل الهاشتاق الأخير تبين أنه بدأ من بريطانيا وأول 500 تغريدة تفاعل معها حسابات من إسبانيا والبرازيل و”توكيلاو” الإقليم التابع لنيوزيلندا “.

 

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2895 ] نشر منذ 23 دقيقة

يا حليلك استاذ تركي اتاريك رافع ضغط البعض و حارق رز الباقي ربنا يحفظك

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