تركي آل الشيخ يتفاعل مع الهاشتاق المطالب برحيله

نواف السالم(صدى):

تفاعل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، الخميس، مع الوسم الذي دشنه عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي بعنوان ” رحيل تركي آل شيخ مطلب ” قائلًا : ” عطوني فرصة “.

وهاجم المغردون الوسم الذي تم تدشينه، مؤكدين أنه من فعل المغردون القطريون، الذين يدمجون بين السياسة والرياضة.

بينما علق وليد الفراج قائلا : ” نموذج الهاشتاق المطالب بإبعاد تركي آل الشيخ تكرر في فترات ماضية لكن من يحرك هذه الهاشتاقات “.

وأضاف : ” بعد تحليل الهاشتاق الأخير تبين أنه بدأ من بريطانيا وأول 500 تغريدة تفاعل معها حسابات من إسبانيا والبرازيل و”توكيلاو” الإقليم التابع لنيوزيلندا “.