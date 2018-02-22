تركي آل الشيخ يتفاعل مع الهاشتاق المطالب برحيله
تفاعل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، الخميس، مع الوسم الذي دشنه عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي بعنوان ” رحيل تركي آل شيخ مطلب ” قائلًا : ” عطوني فرصة “.
وهاجم المغردون الوسم الذي تم تدشينه، مؤكدين أنه من فعل المغردون القطريون، الذين يدمجون بين السياسة والرياضة.
بينما علق وليد الفراج قائلا : ” نموذج الهاشتاق المطالب بإبعاد تركي آل الشيخ تكرر في فترات ماضية لكن من يحرك هذه الهاشتاقات “.
وأضاف : ” بعد تحليل الهاشتاق الأخير تبين أنه بدأ من بريطانيا وأول 500 تغريدة تفاعل معها حسابات من إسبانيا والبرازيل و”توكيلاو” الإقليم التابع لنيوزيلندا “.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2895 ] نشر منذ 23 دقيقة
يا حليلك استاذ تركي اتاريك رافع ضغط البعض و حارق رز الباقي ربنا يحفظك