بالصور..مقادير أكبر بيتزا في العالم التي امتدت لـ 2 كيلو متر

متابعات(صدى):

قامت مجموعة من كبار الطهاة من جميع الانحاء في مدينة فونتانا بتحطيم الرقم القياسي لأكبر بيتزا في العالم حيث سجل اخر رقم قياسي لاكبر بيتزا بطول 1,93 كيلومتر في عام 2016.

وتخطى الطهاة المحترفين هذا الرقم القياسي،ونجحوا في إنشاء بيتزا بطول 2 كيلومتر، وأعلن المنظمون أن كل المال الذي سيجمع من البيتزا بعد بيعها سيتم التبرع بها إلى “بنوك الطعام”، ومأوى للمشردين.

وتم استخدام المقادير التالية لإنشاء البيتزا : 3.6 كجم عجين والجبن 1.6 كغم و 2.5 كغم من الصلصة الحمراء و 3 أفران خبز الخاصة بالمصانع والتى كانت مضاءة باستمرار لمدة ثماني ساعات.