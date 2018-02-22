بالفيديو..رسالة أهالي مكة المكرمة إلى خادم الحرمين

نايف السالم(صدى):

لبى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، طلب مواطني المنطقة، ناقلًا رسالتهم إلى خادم الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ليشكرونه فيها على اهتمامه الشديد براحة المواطن.

وقال الفيصل موجهًا الرسالة للملك سلمان : ” لقد حمَّلوني أمانة، يجب أن أنقلها لمقامكم الكريم، هي أنهم دائمًا وأبدًا فداء للوطن أمام كل ظالم وكل معتدٍ وكل من تسول له نفسه الإساءة لهذه البلاد؛ فكل من في هذا الوطن الكبير، ويتمثل اليوم في إنسان منطقة مكة المكرمة، يضع نفسه وحياته وأسرته وأمواله فداء للوطن “.

وتابع : ” فهنيئًا لك يا خادم الحرمين الشريفين بهذا الحب وهذا الإجلال وهذا الفداء من المواطن لدينه ثم مليكه ووطنه “.