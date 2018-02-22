موعد إنطلاق فعاليات مهرجان الشرقية للخيل العربية

نايف السالم(صدى):

تستعد أرض المدينة الرياضية بالصالة الخضراء بالخُبر، لاستقبال فعاليات مهرجان الشرقية للخيل العربية ، اليوم الخميس، في تمام الساعة التاسعة صباحًا، برعاية أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف.

وتستمر فعاليات المهرجان لمدة أربعة أيام متواصلة، وتختتم يوم الأحد 25 من شهر فبراير الجاري، وتتخللها الكثير من الأنشطة والبرامج الترفيهية والفنية والثقافية، كما تم تخصيص هدايا ثمينة للجمهور.

ويشارك 450 حصانًا محليًّا وعالميًّا، ترجع إلى 140 مالكًا من جميع أنحاء العالم، ويعتبر المهرجان هو الأول من نوعه الذي يقام في المنطقة الشرقية.