وزير الاقتصاد: تقدم المملكة في مؤشر مدركات الفساد يحقق التنمية المستدامة

عادل الحربي (صدى):

أكد وزير الاقتصاد محمد بن مزيد التويجري ، إن تقدم المملكة بمؤشر مدركات الفساد للعام الماضي ، يؤكد أنها تسير بخطوات ثابتة نحو طريق الإصلاح الاقتصادي ، بما يحقق التنمية المستدامة ورفاهية أبناء وفتيات المجتمع السعودي ، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد – حفظهما الله –

وأشار ” التويجري ” ، إلى أن قرارات الملك سلمان نحو طريق الإصلاح ، والتي تمثلت في تشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة سمو ولي العهد ، تعد خطوة كبيرة وتحول مفصلي في تاريخ مكافحة الفساد بالمملكة ، وهو ما عكس عزم المملكة للقضاء على الفساد وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية والاستقرار اجتماعيًا واقتصاديًا .