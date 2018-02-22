مانشستر يونايتد يعود من أشبيلية بتعادل سلبي في أبطال أوروبا

ماجد محمد(صدى):

انتهى لقاء فريقا أشبيلية الإسباني وضيفه مانشستر يونايتد، بتعادلهما سلبياً على مدار 90 دقيقة هى عمر المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ” رامون سانشيز بيزخوان ” ، بذهاب دور الـ 16 لدور أبطال أوروبا.

بهذا النتيجة سيكون مانشستر يونايتد مطالباً بتحقيق الفوز بأى نتيجة فى مباراة الإياب التى تقام على ملعبه ” أولد ترافورد ” فى 13 مارس المقبل، وهو نفس ما سيكون أشبيلية مطالباً به، غير أن الفريق الإسبانى يكفيه أيضاً التعادل الإيجابى بأى نتيجة، من أجل التأهل لربع النهائى.

يذكر أن مانشستر يونايتد تأهل لدور الـ 16 بعدما تصدر المجموعة الأولى، برصيد 15 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن بازل السويسرى، بينما تأهل أشبيلية بعدما احتل المركز الثانى فى المجموعة الخامسة، برصيد 9 نقاط، وبفارق 3 نقاط عن ليفربول الإنجليزي.