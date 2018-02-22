الرئيس الفرنسي يطالب بوقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية السورية

باريس(صدى):

طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، بوقف إطلاق النار في منطقة الغوطة الشرقية بعد الهجمات الكثيفة التي شنتها القوات السورية الحكومية على قوات المعارضة في هذه المنطقة الواقعة في ضواحي العاصمة دمشق.

وقال” ماكرون ” ، إن بلاده ” تدين بشكل واضح وحاسم ما يحدث اليوم في الغوطة الشرقية، لأن النظام قرر مع حلفائه مهاجمة المدنيين وربما بعض خصومه، تحت ذريعة الحرب على جهاديين إسلاميين ” .

وأوضح الرئيس الفرنسي، أن الهدنة المطلوبة ستتيح القيام بعمليات الإجلاء اللازمة للسكان المدنيين وستضمن توفير ممرات إنسانية آمنة، وقال:” ولذلك نحن نطالب بالقبول الفوري لقرار الأمم المتحدة الخاص بهذا الموضوع ” .

وحسب بيانات نشطاء، فإن نحو 300 مدني لقوا حتفهم خلال الهجمات العنيفة التي وقعت في الغوطة الشرقية في الأيام الماضية.