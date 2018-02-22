خبراء: القراءة تعلاج الاكتئاب

نورة الشهري (صدى):

أكد الخبراء على أن القراءة طريقة فعالة في علاج الاكتئاب، حيث تقلل من الاعتماد على مضادات الاكتئاب في بعض الحالات.

وتضاعف الاعتماد على الأدوية المضادة للاكتئاب على مدى العقد الماضي، مما أثار المخاوف، بأن الأطباء باتوا يصفون هذا النوع من الأدوية بحرية، دون النظر في العلاجات البديلة.

وأظهرت العديد من العلاجات البديلة فعالية في علاج الاكتئاب، وفي دراسة أجراها فريق من جامعة جرونينجن الهولندية، وجد الباحثون، أن القراءة تعزز مزاج المتقاعدين.