3 أسباب وراء شعور المرأة بالبرد أكثر من الرجل

أماني الغامدي(صدى):

أعلنت دراسة بريطانية حديثة أجراها باحثون من جامعة كامبردج، عن السبب الذي يجعل المرأة تشعر بالبرودة في يديها أكثر من الرجل.

وأوضحت الدراسة ، أن المرأة تميل للشعور بالبرودة أكثر من الرجل، ويعود ذلك، إلى أن حجم الأنسجة العضلية لدى الرجل أكبر، وهي المسؤولة إلى حد كبير عن توليد الحرارة التي تمنحنا الشعور بالدفء.

وبينت التجارب، أن الرجال الذين يملكون كتلة عضلية أكبر، يمكن أن يشعروا بالدفء بشكل أسرع من النساء، حيث أن يدي المرأة تحتويان نسبة أكبر من الأنسجة الدهنية، وهي أقل فعالية في حماية الجسم ضد فقدان الحرارة والشعور بالبرد.