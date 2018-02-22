ريال مدريد ينتزع الفوز من ليغانيس بثلاثية

نواف السالم(صدى):

نجح ريال مدريد في انتزاع الفوز من نظيره ليغانيس صاحب الأرض المضيفة ، خلال مباراة يوم أمس الأربعاء ، التي أٌقيمت ضمن المواجهات المؤجلة من المرحلة السادسة عشر من الدوري الإسباني ، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد فقط .

وسدد هدف الريال الأول ، اللاعب لوكاس فاسكيز في الدقيقة الـ11 من بداية الشوط الأول ، ليسجل البرازيلي كاسيميرو الهدف الثاني للفريق في الدقيقة الـ29 من عمر الشوط الأول ، ليتبعه هدف سيرخيو راموس من ركلة جزاء في الدقيقة الـ90 من نهاية الشوط الثاني .

وسجل هدف ليغانيس الوحيد ، اللاعب أوناي بوستينزا الذي افتتح تسديد الأهداف خلال المباراة ، في الدقيقة السادسة من بداية الشوط الأول .