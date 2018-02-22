بالصور.. تعرف على مزايا أحدث صفقة سلاح تسلمتها المملكة

نايف السالم(صدى):

أفاد خبراء عسكريون، عن مزايا دفعة جديدة من صفقة الأسلحة الفرنسية تسلمتها المملكة مؤخرًا، تشمل منظومتي صواريخ الدفاع الجوي SHORAD، وMICA VL، ومدرعات ARAVIS المضادة للألغام والمقاوِمة للكمائن.

ويتميز نظام MICA VL للدفاع الجوي القصير المدى، بأنه يمكنه حمل نوعين من الصواريخ: صواريخ موجهة بالرادار، وصواريخ حرارية IR، كما يشتهر بميزة ” اضرب وانْس FIRE AND FORGET ” ، ومن الصعب التشويش على نظامه، وتصل تغطيته إلى 360 درجة.

ويتم تفعيل هذا النظام بالكامل خلال 10 دقائق فقط، كما يمتلك ميزة إطلاق متعدد، بمعنى أن منصة إطلاق واحدة منه تحمل 4 صواريخ تستطيع استهداف 4 أهداف خلال 6 ثوانٍ فقط. ولا يستغرق إعادة تلقيمه سوى 15 دقيقة بواسطة رجلين؛ علمًا بأنه لا يحتاج إلى 3 عناصر فقط لتفعيله بالكامل.

ويصل عمر الصواريخ 25 سنة، وتحتاج إلى الفحص مرة واحدة خلال 5 سنوات، ومداه يصل إلى 20 كم بارتفاع 10 كم، فيما تغطي منصة إطلاق واحدة نحو 700 كم مربع. وتعد مناورته 50G عند ارتفاع 7 كم، و30G عند ارتفاع 12 كم، بفضل الدفع الموجه المزود به الصاروخ.

وتصل سرعة الصاروخ إلى 3 ماخ، ويحوي رأسه المتفجر نمطي التفجير التصادمي والتقاربي، أي أنه إذ لم يصب الهدف يدمره بالفيوز التقاربي.

وكان موقع ” defence-blog ” الناطق بالإنجليزية، قد كشف في وقت سابق أن المملكة تمتلك نظام الدفاع الجوي ذي الإطلاق العمودي ” ميكا ” من إنتاج شركة إم بي دي إيه.

واستند الموقع العسكري إلى تغريدات نشرها خبراء ومسؤولون بالمملكة على حساباتهم في ” تويتر ” تظهر وصول نظام الدفاع الجوي الجديد MICA VL إلى ميناء جدة، مشيرًا إلى أن وزارة الدفاع السعودية كانت قد أبدت اهتمامًا كبيرًا باقتناء هذا النوع من الصواريخ منذ عام 2010.

وتتميز المدرعة Aravis بأنها مزودة بمنصة سلاح يتم التحكم فيها عن بُعد. ويعمل طاقم المدرعة تحت حماية كاملة باستخدام عصا التحكم وشاشة العرض لتشغيل السلاح.

وحسب الموقع، فإن ” المدرعة مزودة بكاميرات مختلفة؛ منها ما هو مزود على السلاح، ومنها ما هو مزود على العربة لكشف أي حركة حول المركبة ” .

وأضاف الموقع: ” المدرعة مزودة بسلاح عيار 12.7 مم، ويمكن أن تصل إلى 20 مم، حسب رغبة العميل، وله قدرة تدوير إلى 360 درجة، والارتفاع إلى 60 درجة، ومدى يصل إلى كيلومترين ” .

كما أن ” المدرعة مضادة للألغام ومتعددة الاستخدامات، وصممت للتعامل مع الخطر المتزايد للعبوات الناسفة المتطورة، والألغام والمقذوفات الحركية، وطورتها شركة Nexter الفرنسية بالتعاون مع ألمانيا ” .