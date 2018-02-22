بالفيديو.. سائق حافلة متهور يثير ذعر الركاب

عادل الحربي (صدى):

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لسائق حافلة متهور أثار حالة من الذعر أثناء نقل ركاب من مكة إلى الرياض.

وأظهر مقطع الفيديو، السائق وهو يتصرف ويقوم بعمل حركات أثناء القيادة غير مفهومة خاصةً وأنه كاد أن يتسبب في كارثة على الطريق، وهو ما دفع مغردين للمطالبة بالقبض عليه ومعاقبته.