بالفيديو.. سائق حافلة متهور يثير ذعر الركاب
انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لسائق حافلة متهور أثار حالة من الذعر أثناء نقل ركاب من مكة إلى الرياض.
وأظهر مقطع الفيديو، السائق وهو يتصرف ويقوم بعمل حركات أثناء القيادة غير مفهومة خاصةً وأنه كاد أن يتسبب في كارثة على الطريق، وهو ما دفع مغردين للمطالبة بالقبض عليه ومعاقبته.
هلالي عسل[ عدد التعليقات: 165 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا من وضعه اكيد بالع شي , حبووووب ,,,
محماس السادس عشر[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 36 دقيقة
ملعون الوالدين يحسب حياة الناس لعبه يومنه يفرفر الدركسون على كيفه