الوليد بن طلال يحتفي بصورته مع الملك سلمان

عادل الحربي(صدى):

أعرب الأمير الوليد بن طلال، اليوم الأربعاء، عن سعادته بمشهد مصور جمعه مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، خلال مهرجان الجنادرية 32 مساء أمس الثلاثاء.

ونشر الوليد بن طلال صورته التي جمعته بخادم الحرمين عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، فيما توالت ردود أفعال رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الصورة، مؤكدين أنها ” تدحض أكاذيب قناة الجزيرة وصحف غربية ” .