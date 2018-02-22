الوليد بن طلال يحتفي بصورته مع الملك سلمان
أعرب الأمير الوليد بن طلال، اليوم الأربعاء، عن سعادته بمشهد مصور جمعه مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، خلال مهرجان الجنادرية 32 مساء أمس الثلاثاء.
ونشر الوليد بن طلال صورته التي جمعته بخادم الحرمين عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، فيما توالت ردود أفعال رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الصورة، مؤكدين أنها ” تدحض أكاذيب قناة الجزيرة وصحف غربية ” .
مواطن نزيه[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 1 ساعة
في زمن زالت كل مقاييس القيم
أفسد تحترم
تبجح تعرف
تدين تفتي
فليحان[ عدد التعليقات: 1176 ] نشر منذ 1 ساعة
صحيح اللي اختشو ما2 .
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 3143 ] نشر منذ 1 ساعة
احنا في زمن الخير والأمن والآمان … احنا في عز وهنا … الحمدلله ☺️
احنا الشعب المحسود والحاقدين حوالينا يتمنو يلاقو ربع اللي احنا فيه من خير وامان ….. الله يحفظ ملكنا …
ملك الحزم والعداله 🇸🇦💖