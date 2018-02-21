بالصور.. أمير الرياض ونائبه يشرفان حفل سفارة دولة الكويت

سعيد العجل(صدى):

شرف الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض مساء اليوم حفل سفارة دولة الكويت بمناسبة اليوم الوطني لبلادها، وذلك بقصر طويق في حي السفارات بالرياض.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل سفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ ثامر بن جابر الأحمد الصباح، وعدد من مسؤولي السفارة.

حضر الحفل عدد من أصحاب السمو الأمراء ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.

وأعرب سمو أمير منطقة الرياض في تصريح صحفي عن تهنئته الخالصة لحكومة الكويت قيادة وشعباً, مؤكداً على العلاقات الأخوية الغالية بين البلدين الشقيقين السعودية والكويت , متمنياً لهما مزيداً من التقدم والأزدهار .