” كلنا أمن ” : التطبيق يمكن مستخدميه من التبليغ عن الجرائم الإلكترونية
أوضح حساب تطبيق كلنا أمن، اليوم الأربعاء، أن التطبيق يمكن مستخدميه من التبليغ عن الجرائم الإلكترونية مشيرا للخطوات التي يجب على المستخدم إتباعها للبلاغ .
وقال الحساب الرسمي للتطبيق عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، الخطوة الأولى هي اختيار الجهة الخاصة ببلاغات الجرائم المعلوماتية وهي الدوريات الأمنية، والخطوة الثانية ستظهر قائمة الملاحظات، فيمكن كتابة الملاحظات الخاصة حول البلاغ ” .
واستكمل: ” الخطوة الثالثة يمكن رفع الصورة المصورة للبلاغ الخاص بالجرائم المعلوماتية، والخطوة الرابعة بعد تعبئة الملاحظات الخاصة بالبلاغ ورفع الصورة المصورة يمكن للمستخدم أن يقوم بإرسال البلاغ للقسم المختص ” .
وأشار، إلى للاطلاع على لائحة الخطوات يجب زيارة الرابط التالي اضغط هنـــــــــا.
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