” كلنا أمن ” : التطبيق يمكن مستخدميه من التبليغ عن الجرائم الإلكترونية

علي القحطاني (صدى):

أوضح حساب تطبيق كلنا أمن، اليوم الأربعاء، أن التطبيق يمكن مستخدميه من التبليغ عن الجرائم الإلكترونية مشيرا للخطوات التي يجب على المستخدم إتباعها للبلاغ .

وقال الحساب الرسمي للتطبيق عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، الخطوة الأولى هي اختيار الجهة الخاصة ببلاغات الجرائم المعلوماتية وهي الدوريات الأمنية، والخطوة الثانية ستظهر قائمة الملاحظات، فيمكن كتابة الملاحظات الخاصة حول البلاغ ” .

واستكمل: ” الخطوة الثالثة يمكن رفع الصورة المصورة للبلاغ الخاص بالجرائم المعلوماتية، والخطوة الرابعة بعد تعبئة الملاحظات الخاصة بالبلاغ ورفع الصورة المصورة يمكن للمستخدم أن يقوم بإرسال البلاغ للقسم المختص ” .

وأشار، إلى للاطلاع على لائحة الخطوات يجب زيارة الرابط التالي اضغط هنـــــــــا.