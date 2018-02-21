4 علامات تدل على شرب القليل من الماء

نورة الشهري (صدى):

قالت مجلة ألمانية إن الماء يتمتع بأهمية كبرى للجسم، ليس فقط لأنه يشكل نحو 70% منه، بل أيضاً لأنه يلعب دورًا محورياً لإتمام عملية الأيض.

وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال أنه يمكن الاستدلال على قلة شرب الماء من خلال بعض العلامات، مثل التعب والصداع وضعف التركيز وسرعة ضربات القلب وجفاف البشرة والإمساك.

كما يمكن الاستدلال على افتقار الجسم للماء من خلال لون البول، فاللون الأصفر الداكن أو درجات البني تعد علامات على قلة شرب الماء، في حين يشير اللون الأصفر الفاتح إلى أن كل شيء على ما يرام.