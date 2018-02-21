مصرع جزائرية على يد زوجها المصري

الجزائر(صدى):

لقيت جزائرية مصرعها علي يد زوجها المصري بعدما بضربها في الرأس، بمزهرية ضخمة كانت موجودة بمسكنهما في مدينة مستغانم شمال الجزائر.

وقالت مصادر صحفية، إن الزوج المدعو (م. ع – 34 عامًا) أقدم على قتل زوجته (ن. كريمة – 32 عامًا)، التي كانت تعمل أستاذة لمادة اللغة الفرنسية بإحدى المؤسسات التربوية، في حي العقيد عميروش المعروف لدى العامة ” بيبنيار ” بمدينة مستغانم، في حدود السابعة مساء من يوم الاثنين الماضي.

وتعرضت الضحية لضربة عنيفة بمزهرية من الحجم الكبير على الرأس، أردتها قتيلة، بسبب خلاف بسيط بينهما بعدما حضر الزوج إلى الجزائر مؤخرًا لزيارة زوجته التي وضعت حملها قبل شهرين، كما اعتدى الزوج على جدة الضحية التي تخضع للرعاية المركزة بغرفة الإنعاش علي أثر الحادث.