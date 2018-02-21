” ليفانتي ” يكشف سبب ضم فهد المولد للفريق

نواف السالم(صدى):

قال تيتو بلانكو المدير الرياضي لنادي ليفانتي الإسباني، المحترف فيه فهد المولد، إن مونييز المدير الفني للفريق، يرى أن المولد لاعب مميز، ولديه إمكانيات يمكن أن تفيد الفريق.

وأكد ” بلانكو ” ، أن المدير الفني أبلغه أن المولد سريع للغاية، ولديه كثير من المهارات الفنية، إلا أن مشاركته في المباريات تعتمد على مدى حاجة الفريق إليه، قائلاً: ” مَن يدري ماذا يمكن أن يحدث حتى نهاية الموسم؟! ” .

وأوضح ” بلانكو ” ، أن العامل الاقتصادي لعب دورًا حاسمًا في إتمام صفقة فهد المولد، وأن ليفانتي تابع اللاعب ووجد أنه مفيد من الناحية الرياضية، لكن مع ذلك كان يمكن أن يتغاضى النادي عن الصفقة، إلا أن الإدارة وجدت أنه سيكون مفيدًا من الناحية الاقتصادية؛ لذلك تم التعاقد معه.

الجدير بالذكر أن شركة ” جوي ” التابعة لشركة الاتصالات بالمملكة، أبرمت عقد رعاية مع نادي ليفانتي يتيح لها وضع شعارها على قميص الفريق حتى نهاية الموسم.