اتحاد التليفزيون الفلسطيني: استضافة الجزيرة لـ ” أدرعي ” يساهم في تعميم التطبيع

القدس المحتلة(صدى):

أعرب ” اتحاد الإذاعات والتلفزيونات في فلسطين ” عن غضبة بعدما استضافت قناة الجزيرة المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، متجاهلةً معاناة الشعب الفلسطيني.

ووصف الاتحاد، قناة الجزيرة القطرية بأنها صاحبة ” الدور المشبوه ” في تاريخ قضيتهم، معتبرًا أن استضافة مسؤولين إسرائيليين بأسلوب مستمر وممنهج، يدل على وجود منهج متبع لتبرير جرائم الاحتلال.

وكان أدرعي قد حل ضيفًا رئيسًا في برنامج ” الاتجاه المعاكس ” هذا الأسبوع، في سابقة احتفت بها إسرائيل؛ لكونها المرة الأولى التي يظهر فيها ضابط من جيشها على شاشة عربية.

وأكد الاتحاد في بيان اليوم الأربعاء، أن استضافة ” أدرعي ” ، في الوقت الذي يتعرض فيه الشعب الفلسطيني للعدوان والحصار والمؤامرات، وإنكار حقوقه المشروعة من قِبل الاحتلال؛ يعتبر استمرارًا في الدور المشبوه بدعم ” إسرائيل ” ، والعبث بالقضية الفلسطينية.

وتابع الاتحاد، أن هذا التصرف يساهم في تعميم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وتمرير الرواية الإسرائيلية عبر فتح شاشة ” الجزيرة ” للمسؤولين الإسرائيليين؛ لتبرير جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

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