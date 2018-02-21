الاتحاد الإماراتي يوافق على طلب منتخب العراق لمواجهة ” الأخضر “

نواف السالم(صدى):

وافق الاتحاد الإماراتي لكرة القدم على طلب نظيره العراقي بتعيين طاقم تحكيم إماراتي لقيادة مباراة «الأخضر» ومنتخب العراق التي ستقام يوم 28 من الشهر الجاري على أرض العراق.

وقال رئيس لجنة الحكام في الاتحاد العراقي لكرة القدم طارق أحمد :الاتحاد الإماراتي وافق على طلبنا بتعيين طاقم إماراتي لقيادة المباراة المذكورة من أجل المساهمة في دعم ملف الحظر عن الملاعب العراقية.

وأضاف الطاقم التحكيمي يتألف من الحكام الدوليين عمار علي عبدالله، وجمعة الجنيني وزايد داود، وسلمان وجاسم عبد الله يوسف، مشيرًا إلى أن اللجنة ستعين حكما رابعا محليا للطاقم الإماراتي من حكام النخبة.

وسيلاعب منتخب العراق الميناء في 25 من الشهر الحالي استعداداً للقاء «الأخضر» الودي في ملعب جذع النخلة الدولي.