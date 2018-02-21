طائرة ألمانية تعود بعد إقلاعها بسبب اكتشاف نقص مياه الشرب

برلين(صدى):

عادت طائرة تابعة لشركة لوفتهانزا الألمانية للطيران، إلى مطار فرانكفورت، بعد ظهور مشكلة فنية، بعد إقلاعها اليوم الأربعاء متجهة إلى نيويورك.

وقال متحدث باسم أكبر شركة طيران ألمانية إن عودة الطائرة جاءت بسبب وجود مشكلة في الإمداد بمياه الشرب على متن الطائرة.

كانت الطائرة الجامب و أقلعت قبل ظهر اليوم، وذلك قبل أن يتبين عدم وجود مخزون من مياه الشرب للركاب الـ319 الموجودين على متنها، وأشار المتحدث إلى عدم وجود مياه في قاعات الحمام.