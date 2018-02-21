مؤشر مدركات الفساد يصنف المملكة في المرتبة الـ57 للعام الماضي
كشفت منظمة الشفافية الدولية اليوم الأربعاء، عن مؤشر مدركات الفساد لعام 2017 الماضي، حيث تم تصنيف المملكة من قبل المؤشر في المرتبة الـ57 عالميًا من أصل 180 دولة .
ويقوم هذا المؤشر سنويًا ، على التصورات المتعلقة بانتشار الفساد في الدول ، وذلك عبر مجموعة من الاستقراءات والتقييمات المعنية بالفساد ، والتي يتم جمعها من هلال مصادر بيانات من مؤسسات مستقلة ومتخصصة ، كالمنتدى الاقتصادي العالمي ، ومؤسسة البصيرة العالمية ، ومؤسسة برتسلمان ستيفوتنع ، فضلًا عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية ، ووحدة الاستخبارات الاقتصادية ، وشركة خدمات المخاطر السياسية .
ومن جانبها ، أكدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتي يطلق عليها ” نزاهة ” ، إن المملكة تهدف إلى الاستمرار في تعزيز مكانتها إقليميًا ودوليًا في كافة المجالات والتي يعد أبرزها مكافحة الفساد .
abdul[ عدد التعليقات: 959 ] نشر منذ 1 ساعة
مرتبة 57 ليس مشرفا جدا خاصة في بلد مهبط الوحي وشعبه مسلم والاسلام جزء كبير من حياة ذالك الشعب. ان لم يكن المرتة الاولي، علي الاقل يجب ان تكون المملكة بين العشر الاوائل.
abdul[ عدد التعليقات: 959 ] نشر منذ 1 ساعة
المرتبة*