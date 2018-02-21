مؤشر مدركات الفساد يصنف المملكة في المرتبة الـ57 للعام الماضي

عادل الحربي(صدى):

كشفت منظمة الشفافية الدولية اليوم الأربعاء، عن مؤشر مدركات الفساد لعام 2017 الماضي، حيث تم تصنيف المملكة من قبل المؤشر في المرتبة الـ57 عالميًا من أصل 180 دولة .

ويقوم هذا المؤشر سنويًا ، على التصورات المتعلقة بانتشار الفساد في الدول ، وذلك عبر مجموعة من الاستقراءات والتقييمات المعنية بالفساد ، والتي يتم جمعها من هلال مصادر بيانات من مؤسسات مستقلة ومتخصصة ، كالمنتدى الاقتصادي العالمي ، ومؤسسة البصيرة العالمية ، ومؤسسة برتسلمان ستيفوتنع ، فضلًا عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية ، ووحدة الاستخبارات الاقتصادية ، وشركة خدمات المخاطر السياسية .

ومن جانبها ، أكدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتي يطلق عليها ” نزاهة ” ، إن المملكة تهدف إلى الاستمرار في تعزيز مكانتها إقليميًا ودوليًا في كافة المجالات والتي يعد أبرزها مكافحة الفساد .