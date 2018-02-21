بالفيديو.. طفلتان تُطلعان نائب الشئون البلدية على الحقيبة الميدانية

عادل الحربي(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء، مقطع فيديو لطفلتان في الركن التوعوي لصحة البيئة التابع لـ أمانة منطقة الرياض بمهرجان الجنادرية 32، تُطلعان نائب وزير الشئون البلدية والقروية على الحقيبة الميدانية.

وقالت أمانة الرياض عبر حابها الرمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” أن الطفلتين تُطلعان نائب وزير الشئون البلدية والقروية على الحقيبة الميدانية للكشف عن صلاحية الزيت المستخدم لتحضير الغذاء ودرجة تبريد الأطعمة.