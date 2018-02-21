مواعيد مباريات دور الثمانية من كأس الملك

ماجد محمد(صدى):

تبدأ مباريات دور الثمانية من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين ، يوم غد الخميس الموافق 22 فبراير ، بلقاء النصر والباطن على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض ، في تمام الثامنة مساءاً .

ويواجه الاتحاد نظيره الشباب يوم الجمعة الموافق 23 فبراير ، بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة ، في تمام الثامنة والنصف مساءاَ ، ليلتقي الفيحاء أمام الأهلي يوم السبت الموافق 24 فبراير في الساعة السادسة والأربعين دقيقة مساءاً .

ويواجه الفيصلي نظيره القادسية يوم الأحد في ختام مباريات الجولة من كأس الملك ، على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر ، وذلك في تمام الثامنة مساءاً .