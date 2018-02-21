نجاد يطالب بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بإيران

طهران(صدى):

أرسل الرئيس الإيراني الأسبق ” محمود أحمدي نجاد ” ، رسالة للمرشد ” علي خامنئي ” ، حيث هاجم فيها الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، داعياً لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة.

وندد بانتهاك السلطات الإيرانية حقوق الإنسان وقمع الحريات في ظل السنوات السابقة حتى اليوم، متهمًا السلطة القضائية بتلفيق التهم لأصحاب الرأي، واشتراكها مع النظام في كبح حرية التعبير.

وقال نجاد إن الانتخابات في إيران لا تخلو من تدخل السلطات الأمنية والقضائية، مشددًا على احترام أصوات الناخبين في الانتخابات المبكرة التي دعا إليها.

واقترح نجاد تنحي رئيس القوة القضائية في إيران ” صادق لاريجاني ” بأسرع وقت، متهمًا إياه بانتهاك الدستور والقوانين، داعيًا خامنئي إلى اختيار رئيس جديد للقضاء يتمتع بكفاءة واستقلالية.