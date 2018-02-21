ضبط 12 مقيمًا آسيوي ارتكبوا جرائم نصب واحتيال في الدمام

نايف السالم(صدى):

قال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي، إنه خلال رصد عددٍ من البلاغات لتعرض مواطنين ومقيمين لعمليات نصب واحتيال بالمنطقة الشرقية وعدد من المناطق الأخرى تتم من خلال الاتصال بالضحايا هاتفيًا وإيهامهم بالفوز بجائزة مالية كبيرة في مقابل قيامهم بإجراءات وحوالات مالية للحصول عليها، تم ضبط المتهمين المتورطين في القيام بعدد منها.

وأضاف ” الرقيطي ” ، جاء ذلك بعد إجراءات بحثية وميدانية قامت بها شرطة مدينة الدمام قادت لتحديد هوية الجناة في تلك القضايا ومكان إقامتهم ووجودهم والقبض عليهم وعددهم ١٢ وافدًا من جنسية آسيوية، وتم إيقافهم لاستيفاء إجراءات جمع الاستدلال اللازمة للقضايا الذي تبين قيامهم بها والتحقق من تورطهم في الدعاوى والبلاغات المماثلة تمهيدًا لإحالتهم وأوراق القضايا لفرع النيابة العامة بالدمام.

وشددعلى ضرورة الإبلاغ عنها وتجنب الوقوع في شراك القائمين عليها، كما تؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم.