جامعة الطائف تعلن شروط تغيير التخصص لطلابها

عبد العزيز القثامي(صدى):

كشف عميد القبول والتسجيل بجامعة الطائف الدكتور وصل الله السواط، عن أنه لا يوجد مقاعد شاغرة للتحويل إلى قسم التربية البدنية للطالبات.

وأكد على أن أقسام رياض الأطفال بالفروع تطبق نفس شروط قسم رياض الأطفال بالمقر الرئيس.

وكانت جامعة الطائف، أعلنت، عن الشروط والآليات اللازمة على الطلاب والطالبات الملتحقين بالجامعة، دفعة 1438-1439هـ، الراغبين في التحويل من تخصصاتهم لتخصصات أخرى استيفائها لتحقيق رغباتهم في التحويل.

وقال عميد القبول والتسجيل بجامعة الطائف الدكتور وصل الله السواط، إن من حق الطالب أو الطالبة التحويل من كلية إلى أخرى، بشرط أن تنطبق عليه شروط التحويل التي تحددها الكلية المراد التحويل إليها، وأن يكون طلب التحويل خلال أول أربعة فصول دراسية منذ الالتحاق بالجامعة.

وأكد عميد القبول والتسجيل ضرورة أن يقدم طلب التحويل خلال أول أربعة فصول دراسية منذ التحاق الطالب بالجامعة، لافتاً إلى أنه يحق للطالب التحويل من تخصص إلى تخصص آخر داخل الكلية مرة واحدة فقط.

وأوضح الدكتور ” السواط ” أن التحويل في مرحلة الدبلوم يتم بشرط أن يقوم القسم بتحديد ضوابط التحويل الخاصة به وعدد المحولين اليه، وأن تنطبق على الطالب أو الطالبة، شروط التحويل التي يحددها القسم المحول إليه، وكذلك أن تكون المدة المتبقية له في الجامعة كافية لإنهاء متطلبات التخرج في القسم الجديد، وأن يكون التحويل خلال السنة الأولى للطالب، ولمرة واحدة فقط.

يشار إلى أن جامعة الطائف نشرت على بوابتها الإلكترونية شروط وآليات التحويل بين الأقسام والكليات بشكل مفصل، كي تتيح الفرصة للطلاب والطالبات مراجعتها والدخول عليها.