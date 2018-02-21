الإنذار المبكر: هطول أمطار رعدية على 3 مناطق غدًا

عادل الحربي (صدى):

أكد مركز النظام الآلي للإنذار المبكر ، على هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة ، مصحوبة برياح نشطة تحد من الرؤية الأفقية ، على عدة مناطق بالمملكة ، يوم غد الخميس .

وأشار الإنذار المبكر ، إلى أن هذه المناطق ، تشمل قصيباء بالقصيم ، حيث تمتد إلى البطين وعيون الجواء والأجزاء المجاورة ، بالإضافة إلى الرياض والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية .