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الإنذار المبكر: هطول أمطار رعدية على 3 مناطق غدًا

الإنذار المبكر: هطول أمطار رعدية على 3 مناطق غدًا
عادل الحربي (صدى):

أكد مركز النظام الآلي للإنذار المبكر ، على هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة ، مصحوبة برياح نشطة تحد من الرؤية الأفقية ، على عدة مناطق بالمملكة ، يوم غد الخميس .

وأشار الإنذار المبكر ، إلى أن هذه المناطق ، تشمل قصيباء بالقصيم ، حيث تمتد إلى البطين وعيون الجواء والأجزاء المجاورة ، بالإضافة إلى الرياض والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية .

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 534 ] نشر منذ 39 دقيقة

يعني تغيب بكرة ولا..لا

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