الإنذار المبكر: هطول أمطار رعدية على 3 مناطق غدًا
أكد مركز النظام الآلي للإنذار المبكر ، على هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة ، مصحوبة برياح نشطة تحد من الرؤية الأفقية ، على عدة مناطق بالمملكة ، يوم غد الخميس .
وأشار الإنذار المبكر ، إلى أن هذه المناطق ، تشمل قصيباء بالقصيم ، حيث تمتد إلى البطين وعيون الجواء والأجزاء المجاورة ، بالإضافة إلى الرياض والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية .
((ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 6347 ] نشر منذ 3 ساعات
يجيب الله خير
zezu[ عدد التعليقات: 534 ] نشر منذ 39 دقيقة
يعني تغيب بكرة ولا..لا